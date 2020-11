Calciomercato Roma, l’occasione per gennaio arriva dal Portogallo

Calciomercato Roma, Julian Weigl del Benfica è in rotta di collisione con la società. L’occasione per Fonseca arriva dal Portogallo.

Con la situazione Diawara ancora aperta – è noto che le lamentele di fine settembre dell’agente non siano piaciute – e che potrebbe avere mercato già a gennaio, l’occasione per la Roma arriva dal Portogallo. E sarebbe un vero e proprio colpo.

Parliamo di Weigl, centrocampista del Benfica, approdato a gennaio in una delle squadre più titolate della Penisola Iberica. La scorsa stagione, nonostante il lockdown, ha sempre giocato. Ma le cose sono cambiate velocemente nello spazio di pochi mesi.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, pioggia di rinnovi: firma per altri due

Calciomercato Roma, Weigl vuole cambiare area

Da quando sulla panchina dei lusitani si è seduto Jorge Jesus, il centrocampista ha messo a referto 10 presenze con solamente 436 minuti giocati. Un bottino misero per l’ex giocatore del Borussia Dortmund che avrebbe già chiesto di essere ceduto a gennaio.

La situazione è spiegata nei dettagli dai quotidiani portoghesi, che sottolineando come Weigl, nelle gerarchie del tecnico, sia chiuso da Gabriel e Samaris. Certo, il prezzo del cartellino non è concorrenziale: si parla di una clausola rescissoria da 100milioni di euro. L’ingaggio invece è di 2 milioni netti a stagione. Weigl è legato da un contratto fino al 2024 con il Benfica. Che però non vorrebbe rispettare visto come si sta evolvendo la sua situazione all’interno del club. Friedkin quindi è in attesa di capire se ci sono margini per una trattativa.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, servono 15 milioni per il giovane talento