Calciomercato Roma, c’è la firma: ufficiale il rinnovo fino al 2024

Calciomercato Roma, adesso è ufficiale il rinnovo di Zalewski fino al 2024. E nelle prossime ore anche un altro giovane potrebbe mettere nero su bianco

La Roma, attraverso una nota apparsa sul proprio sito, ha ufficializzato il rinnovo del contratto di Zalewski. Il giovane esterno – risultato positivo al Covid-19 nei giorni scorsi – ha firmato fino al 2024.

In questa stagione il suo talento è esploso nella Primavera guidata da De Rossi. Sei reti in 7 presenze nel gruppo che al momento guida il campionato, per ora fermo, a causa della pandemia. Ma non solo: Fonseca lo ha già portato in Prima Squadra già tre volte. La linea dei giallorossi è ormai evidente: si punta sui giovani sia del vivaio ma anche guardando al mercato. Ed è da leggere sotto questo aspetto l’interesse per Rovella del Genoa.

Calciomercato Roma, a breve la nuova firma

Anche Tommaso Milanese, nei prossimi giorni, dovrebbe ottenere il rinnovo del contratto. Stesso discorso per il compagno: ritocco economico e prolungamento fino al 2024. La Roma non vuole farsi sfuggire i migliori talenti e sta quindi anticipando i tempi.

Quest’ultima notizia è riportata da “Il Tempo”. L’accordo sarebbe già stato raggiunto e nel breve giro di posta dovrebbe arrivare la firma che ufficializzerà l’indiscrezione di mercato. Anche Milanese sta facendo una grande stagione con De Rossi.

