Sono giorni caldi in casa Roma per quanto riguarda il nome del direttore sportivo. Con Friedkin che potrebbe presto sciogliere i dubbi sul nome.

E’ la figura dirigenziale che i giallorossi stanno cercando ormai da tempo quella dell’uomo che dovrà occuparsi delle vicende di mercato. Finora Friedkin ha dimostrato di non avere fretta, ha ponderato con calma ogni possibile ipotesi. Il nuovo presidente si sta occupando di tante vicende da quando ha rilevato il club e sta dimostrando grande saggezza nelle sue scelte. La sua volontà non è cambiata. Vuole che il nuovo ds sia una persona molto vicina alla squadra, che sia di base a Trigoria.

Roma, prende corpo l’ipotesi Arnesen

Proprio per questo motivo si è allontanata l’ipotesi Campos, visto che il portoghese non ha intenzione di lasciare la sua residenza di Montecarlo. La scelta del presidente dovrebbe ricadere su un esperto di scouting, un dirigenza capace di scovare campioni in giro per il mondo ad un prezzo accettabile. Nelle ultime ore sono spuntati i nomi di Markus Krosche e Frank Arnesen. Quest’ultimo – come spiega Il Corriere dello Sport – sembra essere l’ipotesi più realistica anche perché pare propenso a lasciare il Feyenoord, che ha ridimensionato i suoi obiettivi.

