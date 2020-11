Roma, le statistiche non bastano a decifrare il futuro

La Roma di Paulo Fonseca ha iniziato sicuramente questa stagione nel migliore dei modi. Finora non ha mai conosciuto la sconfitta sul campo.

Se si eccettua il ko patito a tavolino contro il Verona, la formazione giallorossa ha avuto un ruolino di marcia sicuramente positivo. E’ tra le prime della classifica, è ad un passo dal passaggio del turno in Europa League. I tifosi insomma sono ottimisti e del resto le potenzialità per fare meglio ci sono tutte. Che stagione allora sarà per i giallorossi?

Roma, che stagione sarà per i giallorossi?

Una analisi statistica del portale Ultimo Uomo sottolinea come in questo momento è molto difficile dire che tipo di stagione vivranno Dzeko e compagni, se potranno ambire a qualcosa di importante o rimarranno subito dopo le big del torneo. I grafici infatti sottolineano come la Roma tiri molto in porta (quarta in tutta la serie A) e lo faccia anche trovando le migliori posizioni di tiro possibili. Insomma davanti è una delle squadre più pericolose. Tuttavia non concretizza per quanto realizza. Il portale sottolinea come, guardando alle statistiche, solo Pedro supera le attese. Anche i numeri in difesa sono contradditori. La squadra capitolina concede poche palle gol agli avversari, ma gli lascia quelle potenzialmente più pericolose, concedendo l’ingresso nella propria area troppo facilmente.

