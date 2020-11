Calciomercato, Ds Roma: confermata anticipazione ASRL su Brands

Calciomercato Roma, i nomi sono tanti per il ruolo di direttore sportivo. Come anticipato da ASRL, c’è anche Brands dell’Everton in lizza. Non si ferma il casting

Il totonomi che fa impazzire la Capitale. Non si ferma nemmeno un secondo la ricerca dei Friedkin per il ruolo di direttore sportivo, figura importante all’interno della società. Arriva un’altra conferma, anticipata da ASRL, che vede in lizza Brands, attualmente all’Everton. Un nome che era venuto fuori dopo i contatti con De Jong.

Il direttore sportivo che lavora insieme ad Ancelotti in estate ha fatto un lavoro incredibile, portando a Liverpool Allan e James Rodriguez: i due che il tecnico italiano aveva chiesto in maniera incessante. Due colpacci, che hanno fatto lievitare le sue quotazioni.

Calciomercato Roma, confermate le anticipazioni di ASRL

Di Brands ne avevamo già parlato: era il 24 ottobre scorso e in esclusiva avevamo dato la notizia che la ricerca puntava anche verso l’Inghilterra. Nelle scorse ore è arrivata la conferma de “Il Tempo” che spiega come il database americano di Friedkin indichi la pista che porta all’attuale ds dell’Everton.

Il nome è caldo: e potrebbe rivelarsi quello giusto. Brands ha un profilo internazionale ed esperienza da vendere. Quest’anno, insieme ad Ancelotti, punta decisamente all’Europa che conta con la sua squadra. L’inizio di stagione è stato esaltante. E le sue doti farebbero molto comodo a Fonseca.

