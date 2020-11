Calciomercato Roma, a gennaio potrebbero cambiare casacca

Il calciomercato della Roma è sempre un argomento attuale, specie in questo momento nel quale il campionato di serie A ha osservato una sosta.

Si è parlato infatti molto dei possibili rinforzi invernali delle squadre del massimo torneo italiano e anche la formazione giallorossa non fa eccezione. Sicuramente Paulo Fonseca a gennaio sarebbe ben felice di accogliere un nuovo attaccante e magari un terzino destro. Ma ci sono anche ancora delle cessioni da effettuare per far sì che il monte ingaggi si abbassi. E non si esclude nemmeno la partenza di un elemento come Bruno Peres che finora è stato utilizzato molto ma che è in scadenza di contratto. Gennaio insomma è l’ultima finestra utile per cederlo potendo ricevere in cambio una piccola somma.

Calciomercato Roma, Fazio piace sempre alla Sampdoria

Sulla lista dei partenti rimane Juan Jesus, per il quale si cercano acquirenti. Ma a quanto pare anche Federico Fazio. L’argentino, che nei giorni scorsi è stato accostato anche al Barcellona, a caccia di un rinforzo low cost, rimane sempre nel mirino della Sampdoria. Squadra che già sembrava molto vicina a prenderlo alla fine dell’ultima sessione di mercato. Affare poi saltato per motivi di tempo, considerato che Smalling è arrivato davvero in extremis. A gennaio però, come riporta calciomercato.com, i blucerchiati potrebbero tornare alla carica.

