Calciomercato Roma, il nuovo obiettivo di Friedkin è Javier Ribalta, adesso allo Zenit. La proprietà è consigliata da un mega database.

Javier Ribalta: ecco l’ultimo nome che circola dalle parti di Trigoria come possibile nuovo direttore sportivo. La notizia la lancia Il Messaggero nella sua edizione odierna. E viene anche spiegato come Friedkin sia arrivato a pensare all’ex Juventus, con un passato anche nel Manchester United come capo dell’area scouting.

Gli americani si fanno aiutare in questa scelta da un mega database americano, Retexo Intelligence, che mette a confronti tutti i direttori sportivi del Pianeta, dettagliando ogni scelta che è stata fatta nel corso della loro carriera. E l’occhio è andato su Ribalta, classe 1980, che a giugno ha il contratto in scadenza con la società russa.

Calciomercato Roma, Ribalta in Russia ha vinto tanto

Ribalta è alla prima esperienza come direttore sportivo in Russia. Ci è approdato nel 2018 dopo cinque anni di Juventus e uno al Manchester United. Lì ricopriva il ruolo di capo degli osservatori. Ma quando arrivò l’offerta del club di San Pietroburgo decise di lanciarsi in questa nuova sfida.

Due campionati, una Coppa Nazionale e una Supercoppa: sono questi i risultati che al momento ha ottenuto con la sua nuova società. Il contratto come detto è in scadenza tra meno di un anno. E nelle scorse settimane è stata paventata anche l’ipotesi che potesse tornare alla Juventus. Ma se si presentasse Friedkin, facendolo proseguire nel ruolo che ormai gli calza a pennello, allora per Ribalta sarebbe difficile rifiutare. Intanto Fonseca aspetta.

