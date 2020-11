Calciomercato Roma, arriva la smentita: “Non ho mai incontrato nessuno”

Calciomercato Roma, Francesco Totti smentisce subito le voci sul suo incontro con i Friedkin. L’ex capitano giallorosso è uscito questa mattina di casa dopo il Covid.

“Io, ad oggi, non ho mai incontrato nessuno della Roma“. Parole e musica di Francesco Totti, intercettato questa mattina dal Corriere dello Sport. L’ex capitano giallorosso, dopo 24 giorni d’isolamento, è uscito per la prima volta questa mattina dopo aver battuto il Covid-19. Una malattia, ricordiamo, che gli ha portato via il tanto amato papà, “Lo Sceriffo”.

“Sono tutte cavolate” ha continuato, smentendo – così come ha fatto anche la società giallorossa – la notizia che era circolata ieri che spiegava come le parti avessero già avuto un incontro per imbastire una trattativa che porterebbe Totti, nuovamente, all’interno della società.

Calciomercato Roma, i Friedkin però vogliono vedere il capitano

Da parte della proprietà americana però, c’è l’assoluta volontà d’incontrare Totti. La “scusa” sarà quella di un caffè per capire cosa ne pensa l’ex capitano sulla nuova società. I Friedkin sono troppo intelligenti per non capire che, facendo ritornare l’uomo più amato nella Capitale, anche il loro appeal aumenterebbe di parecchio in seno alla tifoseria giallorossa.

Gli abboccamenti ci sono stati. La cosa certa al momento è solamente questa. Il resto sono solo fantasie giornalistiche che, però, verranno confermate in breve tempo. Totti e la Roma quindi potrebbe tornare ad unirsi in un matrimonio che è finito in maniera troppo brutta con Pallotta al comando. Le parole in conferenza stampa ancora risuonano bene nelle orecchie di chi ha amato e ama la Roma.

