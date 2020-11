Calciomercato Roma, altra firma: ufficiale il rinnovo fino al 2024

Calciomercato Roma, la notizia era stata già anticipata, ora è anche ufficiale: il giovane Ciervo ha rinnovato il suo contratto fino al 2024.

🤝 Riccardo Ciervo rinnova con l'#ASRoma fino al 30 giugno 2024 📄 https://t.co/O2u8NXG9GC pic.twitter.com/0C3jSs2LoM — AS Roma (@OfficialASRoma) November 18, 2020

La Roma, attraverso una nota apparsa sul proprio sito internet, ha ufficializzato il rinnovo del contratto di Ciervo.

“L’AS Roma è lieta di annunciare che Riccardo Ciervo ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2024.

L’esterno, nato a Latina il 1° aprile 2002, è entrato a far parte del settore giovanile giallorosso nel 2016-17.

Nella stagione in corso ha collezionato 6 presenze e 2 reti nel campionato Primavera”.

Calciomercato Roma, Friedkin blinda il futuro

Ciervo è il secondo giovane della Primavera a rinnovare il suo contratto dopo Zaleski. Una conferma di come la nuova proprietà Friedkin voglia blindare il futuro giallorosso e puntare sui campioncini della Primavera guidata da De Rossi. Zalewki ha segnato sei reti in 7 presenze nel gruppo che al momento guida il campionato, per ora fermo, a causa della pandemia. Ma non solo: Fonseca lo ha già portato in prima squadra già tre volte. La linea dei giallorossi è ormai evidente: si punta sui giovani sia del vivaio ma anche guardando al mercato, oltre a quel pizzico di esperienza che come nel caso di Pedro e Mkhitaryan è risultata fondamentale per i risultati di inizio stagione.

