La Roma si appresta a tornare in campo per affrontare un nuovo ciclo di parte che serviranno a decifrare le potenzialità giallorosse.

Non c’è dubbio che finora il cammino della squadra giallorossa in questa prima parte di stagione è stato decisamente positivo. La Roma è nelle prime posizioni in campionato, dove ha conosciuto il sapore della sconfitta solo a tavolino a Verona. Nessuno sul campo è riuscito finora a mettere ko Dzeko e compagni, e questo è un dato sicuramente importante. Anche in Europa la qualificazione al turno successivo è vicina. E va dato merito a Fonseca di aver gestito nel migliore dei modi tutti gli elementi della sua rosa.

Roma, 10 gare in un mese

Come sottolinea anche Il Corriere dello Sport, il prossimo mese sarà determinante per capire il vero valore della formazione capitolina. Che dal 22 novembre al 23 dicembre sarà impegnata in dieci partite, tre in Europa League e sette in campionato. Per quanto riguarda l’Europa, giocherà in casa contro Young Boys (3/12) mentre sarà impegnata in trasferta contro Cluj (26/11) e Cska Sofia (10/12). In campionato invece gli ostacoli sono nell’ordine Parma, Napoli, Sassuolo, Bologna, Torino, Atalanta e Cagliari. Un calendario non certo agevole. Ma che sarà la cartina al tornasole del vero valore della squadra di Fonseca, che dopo questo ciclo vuole assolutamente rimanere nei piani alti della classifica.