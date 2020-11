Roma: tampone positivo per Dzeko, ma c’è speranza per il Parma

Roma, secondo quanto riporta da ANSA, il tampone di Dzeko sarebbe risultato debolmente positivo. C’è ancora una possibilità di averlo a disposizione contro il Parma.

Edin Dzeko ci sarà contro il Parma? La domanda non ha ancora una risposta definitiva. Nei test effettuati ieri a Trigoria il centravanti bosniaco sarebbe risultato ancora leggermente positivo al tampone. Una notizia interlocutoria per Fonseca che ha iniziato a preparare la partita contro il Parma.

Roma, a Dzeko serve un solo tampone negativo

La situazione per il capitano giallorosso era diversa dagli altri. Così come riporta “Il Tempo” all’attaccante basta un solo tampone negativo visto che da diversi giorni non presenta sintomi.

Discorso diverso per gli altri: Pellegrini, Fazio, Santon, Kumbulla e Boer. Per loro serve una doppia negatività prima di poter rientrare in gruppo. Dopo ovviamente aver superato la visita di idoneità della Figc, prassi ormai consolidata in questo momento storico.

Come scrive anche Sky Sport, la carica virale è risultata bassa, ma c’è ancora. Nelle prossime ore il bosniaco della Roma verrà sottoposto a nuovo tampone e la speranza è che possa risultare finalmente così da poter sostenere la visita d’idoneità e successivamente il ritorno a Trigoria per provare a essere in panchina domenica per Roma-Parma.

