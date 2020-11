Calciomercato Roma, ufficiale anche firma Cassano: contratto fino al 2023

Il calciomercato della Roma in questo periodo è incentrato essenzialmente sui rinnovi di alcuni elementi della prima squadra e sulla firma dei big delle giovanili.

Non è un caso che negli ultimi giorni siano arrivate le firme di calciatori come Zalewski, Ciervo e Providence. Elementi sui quali il club giallorosso ha intenzione di puntare forte nel corso del futuro. Del resto questi ragazzi nella Primavera di Alberto De Rossi spiccano per il loro talento. L’inizio di stagione di Zalewski è stato straordinario, Providence ha dimostrato di avere dei grandi margini di crescita, Ciervo è un esterno offensivo di grande prospettiva. Fonseca li tiene d’occhio anche per la prima squadra e, dopo Tripi, presto anche per loro potrebbe esserci l’atteso debutto.

Calciomercato Roma, arriva la firma del baby Cassano

Un altro giovane ha firmato il suo primo contratto da professionista con la Roma. E lo ha annunciato lui stesso su Instagram, al momento della firma al fianco di Morgan De Sanctis. Si tratta di Claudio Cassano, classe 2003, esterno offensivo dell’Under 18, pugliese proprio come il più famoso Antonio, che nei primi anni del Duemila ha vestito la maglia della squadra della capitale. “Orgoglioso e soddisfatto per questo primo traguardo, dopo tanti sacrifici è arrivato il mio primo contratto da professionista con la Roma. Sempre onorato di indossare questa maglia” ha scritto il giovane talento giallorosso.

