CALCIOMERCATO ROMA RINNOVO PROVIDENCE – Dopo aver blindato in ordine Nicola Zalewski prima e Riccardo Ciervo poi, è arrivato un altro rinnovo importante per il vivaio giallorosso, in attesa dell’altrettanto importante rinnovo anche di Tommaso Milanese. Infatti prolungamento di contratto per Ruben Providence fino al 30 giugno 2024.

LEGGI ANCHE –> Roma, Fonseca respira: due giocatori sono recuperati

Roma chi è Providence

Arrivato nell’estate del 2019 sotto la direzione sportiva di Gianluca Petrachi, Ruben Providence, ala classe 2001 del Paris Saint-Germain si era subito messo a disposizione di Alberto De Rossi nella primavera. Nella stagione in corso ha collezionato 7 presenze e 2 reti nel campionato Primavera (la scorsa stagione, invece 1 gol e 3 assist in 17 apparizioni).

Grande inizio per la Roma Primavera

Davvero una grande stagione quella della formazione Under 19 guidata proprio da De Rossi. In questo momento il campionato è stato sospeso fino al prossimo 3 dicembre, ma i capitolini hanno totalizzato ben sei vittorie in altrettante gare con 21 reti realizzate e 8 subite. Attualmente i positivi al Covid-19 sono proprio Zalewski e il portiere Boer.

LEGGI ANCHE –> Tiago Pinto, chi è il nuovo general manager dei giallorossi