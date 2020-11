CALCIOMERCATO ROMA DICHIARAZIONI EL SHAARAWY – All’indomani della vittoria in casa della Bosnia-Erzegovina, la terza in se partite di Nations League, l’Italia del ct Roberto Mancini chiude così in testa al Girone A. Primato che vale l’accesso alle final four che si disputeranno insieme a Francia, Belgio e Spagna nell’ottobre del 2021.

Calciomercato Roma, sfumato El Shaarawy

Chi ha fatto parte di queste convocazioni è stato anche Stephan El Shaarawy, che per un soffio non ha fatto il suo ritorno alla Roma nella scorsa sessione di calciomercato. In realtà lui ci spera ancora, vista proprio la sua reazione con delle emoticon quando aveva saputo che non c’erano i tempi tecnici per ufficializzare il suo trasferimento alla Roma. Lo stesso calciatore in un lungo post Instagram ha chiarito alcune cose, esternando le sensazioni di questi mesi.

Futuro El Shaarawy, le dichiarazioni

“Si chiude così anche quest’ultimo raduno, sono rimasto più di due mesi ad allenarmi a Roma senza una squadra per via di questa pandemia, non potendo tornare in Cina. La fascia di capitano e la doppietta sono state la dimostrazione e la conseguenza di un lavoro quotidiano fatto con la massima disponibilità e perseveranza. Perché saper aspettare non vuol dire fermarsi! E noi non l’abbiamo mai fatto..”, si legge nel post.

Sulla prossima sessione di calciomercato: “Ora sarà ancora così fino a gennaio, una situazione insolita, mai vissuta, ma che mi rende sempre più convinto che gli obiettivi vanno costruiti giorno dopo giorno creandone uno stile di vita, così come lo è stato in questo periodo.. con impegno costanza e dedizione sono riuscito a raggiungerli godendomi quelle serate per cui vale la pena vivere e giocare a calcio, nonostante le difficoltà che ci sono state e che ci sono in questo momento. Ora si ripartirà, come sempre, con la stessa voglia e passione che mi hanno permesso di vivere emozioni come queste!”, ha concluso il faraone.