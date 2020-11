Roma, Fonseca respira: due giocatori sono recuperati

La Roma prosegue nella sua marcia di avvicinamento alla prossima partita del campionato di serie A che la vedrà opposta al Parma.

Sfida insidiosa che arriva in un momento molto delicato per i giallorossi. L’allenatore Paulo Fonseca infatti si ritrova una squadra falcidiata dal Covid. Fuori Pellegrini, Santon, Kumbulla e Fazio, e con Dzeko che sta cercando un rientro in extremis sperando in un tampone negativo. Anche Smalling rischia il forfait dopo una intossicazione alimentare. Insomma la formazione è in alto mare, anhce se ieri sono arrivate buone notizie per il tecnico portoghese.

Roma, Spinazzola e Perez ci sono

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, nel pomeriggio di ieri sia Spinazzola che Carles Perez si sono finalmente allenati in gruppo e questo vuol dire che, se non ci saranno problemi nelle prossime ore, i due faranno parte della squadra che affronterà il Parma nel prossimo turno di campionato. Molto importante entrambi i recuperi, ovviamente. Non ci sono dubbi sul fatto che Spinazzola sarà titolare sulla corsia sinistra. Da capire invece se Carles Perez giocherà dall’inizio o meno. Tutto è legato dalla scelta del centravanti. Se Mayoral sarà titolare, allora Perez partirà dalla panchina. Altrimenti sarà lui ad essere al fianco di Pedro e alle spalle di Mkhitaryan.

