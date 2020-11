By

Calciomercato Roma, è tempi di rinnovi in casa giallorossa. Ufficiale il prolungamento del contratto di Edoardo Bove: firma fino al 2024.

🤝 Edoardo Bove rinnova con l'#ASRoma fino al 30 giugno 2024 📄 https://t.co/0RoRS4pPvd pic.twitter.com/9urspB0zoi — AS Roma (@OfficialASRoma) November 20, 2020

Non si fermano i rinnovi in casa giallorossa. Pochi minuti fa è arrivata la notizia del rinnovo del giovane centrale della Primavera Edoardo Bove. Classe 2002, in questa stagione ha collezionato una presenza con la Primavera di De Rossi.

Firme su rinnovi e adeguamenti quasi quotidiani alla Roma in questi giorni. La società si sta cautelando per il futuro facendo mettere nero su bianco a chi, secondo lo staff tecnico, può avere delle opportunità di approdo in Prima Squadra nello spazio di breve tempo.

Calciomercato Roma, la firma era nell’aria

Già nei giorni scorsi il rinnovo del diciottenne era nell’aria. Subito dopo quello di Nicola Zalewski ci si aspettava la nota ufficiale. Che è tardata solamente di qualche giorno.

Bove è un ottimo elemento, giovanissimo, e dal sicuro avvenire. Nonostante ancora non sia stato utilizzato con regolarità, la Roma crede molto nelle sue doti. Tanto da inserirlo nelle priorità sui rinnovi che stanno vedendo protagonista la Primavera. Non è escluso infine, che già all’inizio della prossima settimana, non si provveda a chiudere qualche altro rinnovo.

