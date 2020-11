Roma, Fonseca può rimanere nella capitale: ecco come

La Roma di Paulo Fonseca si prepara a tornare in campo per affrontare il prossimo impegno di serie A, contro il Parma di Fabio Liverani.

La formazione giallorossa ci terrà a ripartire bene dopo la sosta, consapevole che finora il cammino percorso è stato indubbiamente positivo. Merito dei giocatori ma ovviamente anche del tecnico portoghese. Che ha virato sulla difesa a tre e che ha saputo gestire alla perfezione il suo gruppo. Il futuro di Fonseca sulla panchina giallorossa è però ancora tutto da scrivere.

Roma, Fonseca può allungare il suo contratto se…

Come ha anche sottolineato Sky Sport, il contratto di Paulo Fonseca con la Roma scadrà nel prossimo mese di giugno. Tuttavia non si parlerà di alcun rinnovo per il tecnico portoghese, poiché una clausola dell’attuale accordo prevederebbe che il contratto sia prolungato di un’altra stagione nel caso in cui la sua squadra riuscirà a centrare almeno il quarto posto in campionato. Un traguardo che sembra essere alla portata di una Roma che ha iniziato molto bene la stagione. Tuttavia niente vieterebbe al club di voler continuare il cammino con Fonseca anche qualora i giallorossi non riuscissero ad ottenere un piazzamento Champions.

