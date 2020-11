Roma, contro il Parma il nodo da sciogliere è solo uno

La Roma è ormai concentrata esclusivamente sulla prossima partita che l’attende, ovvero il match di domenica pomeriggio all’Olimpico contro il Parma di Fabio Liverani.

I giallorossi vorranno riprendere il filo da dove l’avevano lasciato, con una bella vittoria che possa consentirgli di rimanere nelle prime posizioni della classifica. Attenzione però ai ducali, con ottime individualità e con un Gervinho che proverà ad essere protagonista in quello che una volta era il suo stadio. Paulo Fonseca in questo periodo è alle prese con diversi problemi di formazione, legati essenzialmente ai contagi da Covid-19. L’epidemia ha colpito Santon, Kumbulla, Fazio, Pellegrini e Dzeko, con solo quest’ultimo che sembra vicino al ritorno in campo, ancora non possibile.

Roma, chi gioca contro il Parma?

E allora chi scenderà in campo domenica? Il rebus principale è la presenza o meno di Chris Smalling, vittima in settimana di una intossicazione alimentare. Come sottolinea Il Corriere dello Sport, il calciatore inglese è in ripresa e da Trigoria filtra ottimismo riguardo la sua presenza in campo. Sicuramente Fonseca sarebbe felice di poter contare su di lui, visto che in difesa ha gli uomini contati. In questo modo dunque davanti a Mirante ci sarebbero Ibanez, Smalling e Mancini. Sulle corsie esterne Karsdorp e Spinazzola, con Cristante titolare al fianco di Veretout a centrocampo. Quindi Mkhitaryan e Pedro alle spalle di Borja Mayoral, al quale il tecnico vuole concedere una nuova chance da vice-Dzeko.