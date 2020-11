NOTIZIE AS ROMA PELLEGRINI NEGATIVO – A differenza di Edin Dzeko, Lorenzo Pellegrini anticipa i tempi e potrebbe tornare già nel match di domenica contro il Parma. Infatti il centrocampista giallorosso è risultato negativo all’ultimo tampone effettuato, a conferma di quanto anticpato da ‘calciomercato.it’.

Pellegrini negativo, domani i test medici

Nella giornata di domani il numero 7 giallorosso si sottoporrà ai rituali test medici che potranno dargli l’idoneità al rientro in campo. Qualora fosse idoeno, sarà poi il tecnico giallorosso Paulo Fonseca a prendere una decisione sulla gara di domenica pomeriggio contro il Parma. Potrebbe convocarlo ma non schierarlo subito, anche in vista del match di Europa League di giovedì prossimo in Romania contro il Cluj, valido per la quarta giornata (la prima di ritorno) della fase a gironi.

