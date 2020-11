Roma, Zaniolo corre verso il rientro ma la società ha deciso

La Roma nella prima fase della stagione ha raccolto dei risultati importanti anche se ha dovuto fare a meno, per diversi motivi, di alcuni punti fermi della sua formazione.

Uno di questi è Niccolò Zaniolo, il giovane talento che proprio in giallorosso è esploso fino a diventare uno dei calciatori più promettenti del panorama europeo. Un calciatore sicuramente in credito con la fortuna, visto che per due volte ha subito dei gravi infortuni ai legamenti. Dopo il primo stop a gennaio e il rientro nel finale della scorsa stagione, è arrivato un nuovo infortunio in nazionale. Ma per lui è già tempo di sognare il ritorno a breve in campo.

Roma, l’obiettivo di Zaniolo sono gli Europei

Come spiega Il Corriere dello Sport, questa volta però non ci sarà alcun rientro affrettato per Zaniolo. Che non vuole correre alcun rischio. Il prossimo controllo da parte del professor Fink avverrà nel prossimo mese di dicembre. Il numero 22 freme ovviamente per tornare, il suo obiettivo è quello di essere protagonista con la maglia della Roma e anche in nazionale, dove all’orizzonte ci sono gli Europei. Un appuntamento al quale Niccolò non vuole assolutamente mancare. La struttura fisica e il gioco di Zaniolo, improntato su repentini “strappi” e cambi di passo, impongono assolutamente prudenza massima.