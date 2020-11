NOTIZIE AS ROMA TIAGO PINTO DICHIARAZIONI JORGE JESUS – Dal 1 gennaio 2021 Tiago Pinto sarà il nuovo direttore generale del club capitolino. Nonostante la sua giovane età, 36 anni, c’è chi al Benfica però già lo rimpiange.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, arrivano tre rinforzi “virtuali”

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, è tempo di rinnovi: firma un altro giovane

Tiago Pinto Roma, il pensiero di Jorge Jesus

Non solo tifosi e giocatori, ma anche lo stesso tecnico del club portoghese, Jorge Jesus: “In questi mesi che sono qui ho imparato a conoscerlo perché prima non lo conoscevo né personalmente né professionalmente. Forse va alla Roma perché è riconosciuto per le sue capacità, è un professionista di alto livello”, ha detto in conferenza stampa. “È una perdita per noi, ma fa parte del gioco. Tutti, sia allenatori, giocatori o direttori sportivi, tutti coloro che dimostrano capacità superiori sono richiesti dai grandi club. Questa è una realtà nel calcio portoghese, i migliori stanno andando via“, ha concluso poi Jesus.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, El Shaarawy: “Sono rimasto due mesi nella capitale”

Il Benfica è rimasto sorpreso e molto amareggiato per la scelta del dirigente di lasciare il Benfica, riporta il ‘Corriere dello Sport’, ma lo stesso Tiago Pinto ha chiesto al club di accettare e capire la decisione di voler intraprendere un nuovo percorso per poter crescere e migliorare.