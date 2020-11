La Roma è stata molto abile sul mercato a pescare un calciatore destinato a essere un perno anche per gli anni a venire.

Stiamo parlando di Roger Ibanez, difensore che la Roma ha preso all’inizio di questo 2020 dall’Atalanta e che in pochi mesi è diventato un punto fermo nella formazione di Paulo Fonseca. Il brasiliano è ancora giovanissimo e i giallorossi intendono blindarlo. Nel frattempo si parla di lui anche in patria.

Roma, le parole del suo ex allenatore

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport ha parlato l’ex allenatore di Ibanez, il suo primo tecnico, ovvero Elias Sena. Che fa un paragone davvero importante. “Se parlo di Roger mi viene in mente Falcao. La prima volta che l’ho visto in campo con quella tecnica e quel gioco pulito a testa alta quasi da volante, ho pensato che in campo ci fosse il nuovo Falcao”. Un brasiliano che ha fatto la storia del club giallorosso, anche se giocava in un’altra posizione. “Roger ha tutto anche per giocare in mezzo. Gli abbiamo insegnato a marcare, a giocare la palla di prima, a tenere la posizione, le diagonali. Eravamo sicuri che sarebbe arrivato, siamo fieri di lui“.

