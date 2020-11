Roma, per la lista dei convocati due elementi in bilico

La Roma domenica pomeriggio sarà impegnata nel match contro il Parma di Fabio Liverani, primo impegno per i giallorossi dopo la sosta.

Tanti problemi di formazione per Paulo Fonseca per questa sfida, visti i diversi giocatori che sono risultati positivi al Covid nelle scorse settimane ma che per fortuna stanno recuperando. Out Dzeko, Kumbulla, Fazio e Santon sicuramente, oltre ovviamente al lungodegente Zaniolo. E poi ci sono due pedine in dubbio per la partita contro i ducali.

Roma, Smalling e Pellegrini: oggi giornata decisiva

Come sottolinea Il Corriere dello Sport, ci sono due giocatori che verranno valutati nelle prossime ore e che potrebbero far parte dell’elenco dei convocati per la sfida dell’Olimpico. Il primo è Chris Smalling, che sembra aver smaltito l’intossicazione alimentare ma che si è allenato solo individualmente in settimana. Non sarà al meglio ma Fonseca spera di inserirlo nella lista dei convocabili, decisiva sarà la rifinitura di oggi. Così come la giornata di oggi sarà decisiva per capire se Lorenzo Pellegrini potrà essere della sfida. Negativo al Covid, ieri il centrocampista si è sottoposto alle visite di idoneità. Potrebbe andare al massimo in panchina, più lecito attendersi la sua presenza in Europa League.

