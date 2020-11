Roma-Parma, la lista dei convocati di Fonseca

Roma-Parma, il tecnico Fonseca ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani alle 15:00 allo stadio Olimpico.

L’allenatore della Roma Fonseca dovrà fare di necessità virtù. Il numero di calciatori assenti resta molto alto. Dzeko, Kumbulla e Fazio sono ancora positivi al Covid e restano quindi fuori dai convocati per il match contro il Parma. Pellegrini, che ha completato oggi le visite di idoneità sportiva, anche se non al meglio della condizione fa parte dei convocati. Al contrario Smalling, debilitato a causa di una forte intossicazione alimentare, non è presente nella lista. Prima chiamata per il giovane della Primavera Feratovic, presenti anche i pari categoria Milanese, Providence e Podgoreanu. Tornano a disposizione Diawara e Calafiori, rientra pure Carles Perez dopo il problema muscolare rimediato prima della sosta per le Nazionali.

Roma-Parma, i convocati giallorossi

Ecco l’elenco completo dei calciatori convocati da Fonseca:

Portieri: Mirante, Pau Lopez, Farelli.

Difensori: Karsdorp, Ibanez, Jesus, Mancini, Bruno Peres, Spinazzola, Feratovic, Calafiori.

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Villar, Veretout, Diawara, Milanese.

Attaccanti: Borja Mayoral, Pedro, Mkhitaryan, Podgoreanu, Providence.