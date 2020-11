Roma, contro il Parma Fonseca ha scelto chi giocherà nel tridente

Quasi tutto pronto in casa Roma per il match che vedrà i giallorossi impegnati domani pomeriggio contro il Parma di Fabio Liverani.

Un impegno sicuramente complicato per la squadra di Fonseca, che si presenterà a questo appuntamento con una rosa rimaneggiata a causa delle tante positività al Covid delle ultime settimane. C’è qualche speranza di riuscire a inserire nell’elenco dei convocati almeno Pellegrini, mentre Edin Dzeko non sarà sicuramente della partita. Le alternative del tecnico sono due: schierare il suo vice Mayoral oppure mettere in campo Mkhitaryan nel ruolo di falso nueve. Fonseca però pare aver preso la decisione finale.

Roma, Borja Mayoral titolare al posto di Dzeko

Nella squadra che domani pomeriggio affronterà i ducali ci sarà sicuramente Borja Mayoral in attacco. Fonseca punta su di lui, lo spagnolo del resto ha bisogno di giocare per integrarsi nel migliore dei modi negli schemi giallorossi. Dunque alle sua spalle spazio alla coppia di grande esperienza formata da Mkhitaryan e Pedro, che come sottolinea Il Corriere dello Sport sono stati finora molto importanti per i risultati della squadra capitolina. Anche questa volta Fonseca si affiderà a loro per portare a casa la vittoria.

