Roma, parla Spinazzola: “Vogliamo la Champions”

Roma, l’esterno giallorosso si è concesso alla Gazzetta dello Sport. “Vogliamo la Champions” ha detto. E parla anche del nuovo modulo.

Lunga intervista di Spinazzola alla Gazzetta dello Sport. Il giallorosso ha parlato degli obiettivi stagionali della squadra e del nuovo modulo adottato da Fonseca. “Giochiamo più corti – ha detto – difendiamo meglio e, in attacco, abbiamo diverse soluzioni”.

“Fonseca è sempre lo stesso” ha continuato Spinazzola “molto equilibrato. Anche quando si facevano altri nomi per la panchina, lui non si è mai scomposto”.

LEGGI ANCHE: Roma, nuovi problemi per lo stadio. I Friedkin pronti al piano B

LEGGI ANCHE: “Roma, se parlo di lui mi viene in mente Falcao”

Roma, Spinazzola: “La proprietà vicina ci aiuta”

”Il presidente lo senti. In campo vanno i calciatori, ma in questo modo è decisamente meglio”. La presenza dei Friedkin quindi, a Trigoria, si sente. E questo è sicuramente un bene per il gruppo giallorosso. Che per molto tempo ha avuto Pallotta lontano che non riusciva a percepire le problematiche del gruppo.

La classifica sorride. E l’annata particolare, segnata dal Covid, potrebbe essere quella del ritorno alla vittoria. “Noi lo speriamo – ha sottolineato – ma il nostro obiettivo è quello di tornare in Champions League. Juve e Inter sono le più attrezzate, ma noi siamo un gruppo che cresce”. Ultima battuta sulla Nazionale: “Adesso ce la giochiamo con tutti. Siamo una grande squadra e Mancini ci ha trasmesso delle idee importanti.

LEGGI ANCHE: Roma, retroscena Smalling: “Era davvero una situazione difficile”

LEGGI ANCHE: Roma, Spinazzola adesso è diventato intoccabile