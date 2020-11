Obiettivo ambizioso per la Roma che ha fatto un tentativo per Locatelli del Sassuolo, sfidando Inter e Juventus

Tra i migliori centrocampisti italiani in circolazione, Manuel Locatelli ha fatto vedere anche in Nazionale le sue grandi qualità, facendo accendere i radar a diverse squadre straniere. In Italia, come è noto, Inter e Juventus pensano da tempo al giocatore del Sassuolo, ma le ultime indiscrezioni parlano anche di un interessamento della Roma per l’ex Milan. Valutato non meno di 35-40 milioni di euro dai neroverdi, il ventiduenne di Lecco sembra destinato a lasciare l’Emilia la prossima estate.

Calciomercato Roma, offerta di scambio per Locatelli

Secondo ‘calciomercatonews.com‘, infatti, il club giallorosso avrebbe già effettuato dei sondaggi con gli emiliani, parlando di un possibile scambio con Carles Perez (valutato 15 milioni di euro) più un cash di 20 milioni di euro. Un’ipotesi che il Sassuolo avrebbe già rispedito al mittente.