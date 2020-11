Lazio, esordio sfortunato per il nuovo aereo di Lotito

Lazio, il nuovo aereo di Lotito ha debuttato nella trasferta di Crotone. Ma ha avuto problemi in fase di atterraggio. Non è rientrato a Roma

Molta paura. E l’applauso finale al pilota come si vede nel video che ha pubblicato “Il Messaggero”. Il primo volo della Lazio con il nuovo aereo voluto da Lotito non è stato semplice. Le condizioni meteo a Crotone hanno creato molti problemi in fase di atterraggio.

Tanto che prima di toccare terra il pilota ha dovuto girare diverse volte sopra la città. E, al ritorno, la squadra non è partita con il nuovo mezzo di trasporto.

Lazio, rientro a Roma con Alitalia

Eh sì, perché la Lazio si è sobbarcata due ore di viaggio da Crotone a Lamezia Terme per prendere un aereo di linea. In questo modo, Immobile e compagni hanno fatto rientro nella Capitale. Nell’aeroporto crotonese, il terzo calabrese, non c’è una torre di controllo.

E allora, viste anche le condizioni meteo che non miglioravano, la società ha deciso di arrivare nello scalo lametino per poter fare un viaggio tranquillo. L’aereo marchiato “SS Lazio” è rimasto in Calabria ieri e farà rientro a Roma solamente quando lo potrà fare in totale sicurezza. Non il massimo per un debutto.

