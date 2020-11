Roma, rischia di saltare anche il Napoli. Domani nuovi controlli

Roma, Edin Dzeko è ancora in isolamento. Sta bene ma il virus non ha lasciato il suo corpo. Domani riparte la serie di tamponi.

Ha saltato il Genoa. Salterà oggi il Parma e sicuramente la gara di Europa League contro il Cluj. Ma il problema è che Edin Dzeko potrebbe non essere disponibile neanche per la gara contro il Napoli: ancora positivo, a ieri. Nonostante i sintomi non ci siano più da un po’ di tempo.

La positività dell’attaccante bosniaco è datata 6 novembre: da allora quarantena come da protocollo e accertamenti. Che hanno rimandato indietro sempre lo stesso risultato. La preoccupazione per Fonseca – così come scrive il Corriere dello Sport – è che dovrà fare a meno del capitano anche nella prossima gara di campionato.

LEGGI ANCHE:Roma-Parma, Liverani e Gervinho tornano a casa

LEGGI ANCHE: Roma, per Dzeko il Parma è più lontano

Roma, Dzeko si sta allenando da solo

Edin non ha sintomi. Giusto specificarlo. Ma non sta riuscendo a debellare il Covid-19. Si sta allenando da solo e spera che questa sia la settimana decisiva per rientrare in gruppo. Ma anche se martedì o mercoledì tornasse a Trigoria, non potrà mai essere nelle condizioni di scendere in campo, almeno dal primo minuto, a Napoli.

Una situazione che sta facendo perdere anche la pazienza all’attaccante giallorosso. Che ha visto i suoi compagni riuscire a recuperare (vedi Pellegrini, risultato positivo addirittura dopo la gara di Genoa ma oggi convocato) e vuole tornare alla vita normale il prima possibile. Domani potrebbe essere il giorno decisivo per il “via libera”. Lo spera lui, ma anche i tifosi della Roma non vedono l’ora di riabbracciare il loro capitano.

LEGGI ANCHE: Roma-Parma, l’annuncio di Fonseca in conferenza stampa