Roma-Parma, le formazioni UFFICIALI: ecco chi ha scelto Fonseca

Tutto pronto per Roma-Parma, match di serie A in calendario quest’oggi domenica 22 novembre con fischio d’inizio fissato per le ore 15.

Una partita sicuramente da affrontare con la massima concentrazione per i ragazzi di Paulo Fonseca, vogliosi di ricominciare nel migliore dei modi dopo la sosta. La Roma si presenta a questo appuntamento con tante defezioni a causa del Covid (out Dzeko, Santon, Kumbulla e Fazio). E non ci sarà nemmeno Smalling, che a causa di una intossicazione alimentare si è allenato poco e non è stato nemmeno convocato.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, è tempo di rinnovi: firma un altro giovane

Non ci sono novità per quanto riguarda la formazione della Roma, che di fatto è quella annunciata alla vigilia. Con Cristante che giocherà dunque nel ruolo di centrale difensivo e Villar promosso titolare al fianco di Veretout in mezzo al campo. Una occasione da sfruttare per lo spagnolo. Borja Mayoral titolare al posto di Dzeko in avanti, con Pedro e Mkhitaryan alle sue spalle. Nel Parma occhio all’ex Gervinho, sempre pericoloso in contropiede.

Roma-Parma, le formazioni ufficiali

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Ibanez, Cristante, Mancini; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

PARMA (3-5-2) da confermare: Sepe; Osorio, Bruno Alves, Gagliolo; Grassi, Kucka, Cyprien, Sohm, Pezzella; Inglese, Gervinho.

LEGGI ANCHE –>Tiago Pinto, chi è il nuovo general manager dei giallorossi