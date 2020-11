Roma-Parma, Ibanez acciaccato: Fonseca lo sostituisce

Roma-Parma vede i giallorossi in vantaggio dopo un primo tempo sicuramente molto positivo per la squadra di Paulo Fonseca, che ha colpito con Borja Mayoral e con Mkhitaryan, autore di una doppietta.

Ottima la prestazione di tutta la squadra giallorossa, che ha tenuto sempre in mano il pallino del gioco, meritando ampiamente il vantaggio accumulato. In difesa non si è sentita l’emergenza a causa delle tante indisponibilità del momento. Con Fazio e Kumbulla fermi ai box a causa del Covid e Smalling fuori dopo un’intoccazione alimentare che non gli ha permesso di allenarsi nel corso della settimana.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, è tempo di rinnovi: firma un altro giovane

Roma, Ibanez fuori per precauzione

Dopo pochi minuti nel corso del secondo il difensore Ibanez è stato sostituito da Fonseca con Juan Jesus. Il brasiliano, come riporta Repubblica, ha accusato un acciacco al flessore della coscia destra. E l’allenatore giallorosso non ha perso tempo, preferendo sostituirlo per far sì che l’infortunio potesse diventare più serio. Le condizioni del calciatore saranno valutate sicuramente con attenzione nel corso delle prossime ore e dei prossimi giorni.

LEGGI ANCHE –>Tiago Pinto, chi è il nuovo general manager dei giallorossi