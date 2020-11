ROMA-PARMA INFORTUNIO IBANEZ MANCINI – Uscito malconcio dalla partita contro i ducali vinta per 3-0, Roger Ibanez è stato costretto ad uscire al 53′ per far posto a Juan Jesus. Il brasiliano infatti ha rimediato un risentimento al flessore e sarà valutato nei prossimi giorni.

Infortunio anche per Mancini

Anche un altro difensore centrale è uscito non proprio in forma dal match di oggi. Infatti già nel riscaldamento pre partita Gianluca Mancini aveva accusato un leggero fastidio che viene confermato al termine del match, per lui infatti risentimento all’adduttore.

Mani in testa dunque per Fonseca, che giovedì in Romania contro il Cluj in Europa League potrebbe non avere a disposizione i positivi al Covid-19 Fazio e Kumbulla, oltre che Mancini e Ibanez, sperando che possa contare sul ritorno di Chris Smalling, dopo l’intossicazione alimentare.