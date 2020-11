Roma-Parma streaming: dove vederla in tv e su internet

Roma-Parma streaming e dove vederla in diretta tv su Sky: ecco i canali e le informazioni utili per seguire in diretta i giallorossi.

Roma-Parma, in programma questo pomeriggio all’Olimpico con fischio d’inizio fissato alle 15, verrà trasmessa in diretta ti da Sky Sport Serie A (canale 202) e da Sky Sport (canale 252). Il match valido per l’ottava giornata di Serie A, sarà commentato da Riccardo Gentile e Lorenzo Minotti. A bordo campo ci sarà Angelo Mangiante.

La gara ovviamente sarà anche trasmessa da Sky Go e da Now Tv. In radio, come sempre, la giornata di Serie A sarà in programma su Rai Radio 1.

Roma-Parma streaming, le formazioni ufficiali (ore 15)

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

PARMA (3-5-2): Sepe; Iacoponi, Gagliolo, Alves; Grassi, Kucka, Brunetta, Cyprien, Pezzella; Inglese, Gervinho.

Roma-Parma streaming, dove vederla, streaming no Hesgoal. Sconsigliamo l’uso dei siti illegali di streaming, che propongono questi eventi dal vivo in modo illegale e offrono il più delle volte una qualità video e audio scarsa, oltre a venire periodicamente oscurati dalle autorità di polizia informatica per violazione del diritto di riproduzione. Tra i più utilizzati c’è il sito Rojadirecta molto noto ma con cui spesso si corre il rischio ti ritrovarsi con seri problemi ai pc con possibili virus e abbonamenti che si attivano a nostra insaputa con un semplice clic.

