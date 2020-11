Roma, missione compiuta: Parma superato in scioltezza

La Roma è riuscita a superare senza troppi affanni lo scoglio Parma, conquistando altri tre punti importanti che proiettano i giallorossi ai piani alti della classifica.

Tutto semplice per i ragazzi di Fonseca, che pur con una formazione molto rimaneggiata si è imposta per 3-0. I gol tutti nel primo tempo. A sbloccare il punteggio ci ha pensato Borja Mayoral, quindi Mkhitaryan è diventato l’assoluto protagonista del match con una doppietta. Davvero strepitoso il momento dell’armeno, sempre più determinante per la squadra.

Roma, quasi tutto perfetto per i giallorossi

Quasi tutto perfetto dunque per la formazione giallorossa, che incamera un altro successo. Il “quasi” è ovviamente riferito all’acciacco di Ibanez che dovrà essere valutato nelle prossime ore. Il rischio è quello di dover rinunciare al brasiliano proprio in questo momento della stagione nel quale la difesa ha gli uomini contati. Sguardo ora verso il futuro. Giovedì ci sarà un nuovo match in Europa League contro il Cluj, quindi il big match di serie A contro il Napoli al San Paolo. Una sfida verità che potrebbe dire molto sulle ambizioni dei giallorossi in campionato.

