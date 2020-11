Ecco i voti di Roma-Parma, stravinta dai giallorossi grazie ad uno straordinario Mkhitaryan e ad una partita dominata

Dopo un avvio di gara soporifero, la Roma ha dominato la partita di oggi contro il Parma, issandosi momentaneamente al secondo posto in classifica insieme al Milan, atteso questa sera dalla difficile trasferta contro il Napoli. Trascinati da uno stratosferico Mkhitaryan, i giallorossi non hanno mai rischiato nulla dietro, potendo contare in avanti anche sul miglior Borja Mayoral della stagione: gol e assist per l’attaccante spagnolo. Nessuna insufficienza tra i giallorossi, quasi impeccabili oggi.

Tabellino e voti Roma-Parma: Mkhitaryan strepitoso

Ecco tabellino e voti di Roma-Parma:

ROMA (3-4-2-1): Mirante 6; Mancini 6.5, Cristante 6.5, Ibanez 7 (53′ Jesus 6); Karsdorp 6.5, Villar 7 (80′ Diawara sv), Veretout 6.5, Spinazzola 7 (80′ Bruno Peres sv); Pedro 6 (80′ Pellegrini sv), Mkhitaryan 8; Borja Mayoral 7.5 (66′ Perez 6). A disposizione: Pau Lopez, Farelli, Calafiori, Feratovic, Milanese, Podgoreanu, Providence. Allenatore: Fonseca.

PARMA (3-5-2): Sepe 6; Osorio 5 (62′ Brunetta 5), Alves 4.5, Gagliolo 4.5; Grassi 4 (82′ Busi sv), Kucka 4.5 (62′ Kurtic), Sohm 4, Cyprien 4, Pezzella 5.5 (85′ Iacoponi sv); Inglese 4.5, Gervinho 4 (62′ Karamoh 5.5). A disposizione: Colombi, Rinaldi, Brugman, Camara, Dezi, Nicolussi Caviglia, Scozzarella, Cornelius. Allenatore: Liverani.

Arbitro: Manganiello.

Marcatori: 28′ Borja Mayoral (R), 31′ Mkhitaryan (R), 41′ Mkhitaryan.