Ci potrebbero essere dei movimenti in uscita nel prossimo calciomercato della Roma, che ad ogni modo vuole rimanere una squadra competitiva per le prime posizioni.

Nell’ultima sessione la dirigenza giallorossa è riuscita a piazzare quasi tutte le pedine che non rientravano nei piani tecnici dell’allenatore Paulo Fonseca. Alla fine sono rimasti Juan Jesus e Fazio, che dopo un periodo iniziale di esclusioni ora sono rientrati puntualmente nell’elenco dei convocati e si stanno sempre facendo trovare pronti quando vengono chiamati in causa. A gennaio si dovrà valutare il loro futuro.

Calciomercato Roma, Fazio possibile soluzione per il Barcellona

Come aveva anche riportato nei giorni scorsi Il Corriere dello Sport, il Barcellona già stava cercando delle pedine in difesa e i nomi caldi erano quelli di Rudiger, Fazio e Pezzella. Soluzioni low-cost per una squadra che non ha un grande budget da spendere. Dopo il grave infortunio di Piquè (out 6 mesi) dunque l’emergenza difensiva aumenta per la squadra di Koeman e dunque non è da escludere che questi nomi, tra cui quello del romanista Fazio, possano tornare d’attualità nella prossima sessione di gennaio. Certo è che in questo momento anche la Roma è alle prese con problemi in difesa, per cui una eventuale cessione dovrà essere ben valutata.

