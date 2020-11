Calciomercato Roma, duello col Milan per risolvere il problema a destra

Il calciomercato della Roma fa registrare una voce per quanto riguarda il futuro, con i giallorossi che starebbero tenendo d’occhio un giovane calciatore del Torino.

Non ci sono solo grandi colpi in arrivo a gennaio, ma è logico che tutte le squadre, Roma compresa, inizino a pensare anche ai possibili obiettivi per la prossima stagione. Con i giallorossi che devono colmare soprattutto una lacuna, quella relativa alla fascia destra. Ed è per questo che avrebbero individuato un giovane molto interessante.

Calciomercato Roma, piace il giovane Singo

#Torino pronto a blindare fino al 2024 il gioiellino Wilfried #Singo. Il terzino destro classe 2000 ha già attirato le attenzioni delle big, in particolare di #ACMilan e #ASRoma che lo tengono d’occhio e hanno sondato il terreno con l’entourage. #calciomercato — Nicolò Schira (@NicoSchira) November 22, 2020

Come riporta il giornalista Nicolò Schira, ci sarebbe anche la Roma tra le squadre che seguono con interesse il laterale del Torino Singo. E’ un classe 2000 molto interessante al quale Giampaolo sta dando fiducia nella squadra granata. Gioca a destra, dotato di grande corsa e di buona tecnica, i giallorossi lo starebbero seguendo con attenzione insieme al Milan. Il Torino però è pronto a rinnovargli il contratto fino al prossimo 2024.

