Calciomercato Roma, il rinnovo è una formalità. Firma prima di Natale

Calciomercato Roma, Mkhitaryan in scadenza nel 2021, è pronto ad allungare di un anno il suo contratto con i giallorossi.

Le prestazioni fanno brillare gli occhi. I gol sono la ciliegina sulla torta. E allora non ci sono più dubbi. Mkhitaryan è pronto a mettere nero su bianco. Il rinnovo ormai è una formalità per l’armeno, la vera arma in più in questa prima parte di stagione.

L’indiscrezione arriva dalla “Gazzetta dello Sport”: nonostante ancora ci sia il tempo materiale per imbastire una trattativa, la Roma vuole chiudere in fretta un altro prolungamento come già sta facendo con diversi ragazzi della Primavera. Questa volta però si parla del miglior elemento della rosa in questo momento.

Calciomercato Roma, i numeri dell’armeno

Mkhitaryan, numeri alla mano, è il migliore. 15 gol e 11 assist in 38 partire. Solamente nel 2020 ha messo dentro il pallone per 12 volte e fornito la bellezza di 10 assist ai compagni. Numeri impressionanti per l’armeno che sta dimostrando di essere di categoria superiore.

Altri numeri: nelle sue prime 30 presenze in Serie A, Mkhitaryan ha preso parte a 23 reti della Roma: 14 volte si è iscritto lui nel tabellino dei marcatori, altre nove volte ha messo i compagni davanti la porta per poterlo fare. Possiamo tranquillamente parlare del miglior acquisto negli ultimi anni, anche per i costi che la società ha dovuto affrontare: 3 milioni per il prestito e riscatto gratuito. Il rinnovo è ampiamente meritato.

