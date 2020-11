CALCIOMERCATO ROMA RINNOVO MILANESE – Dopo i rinnovi già arrivati per Nicola Zalewski, Edoardo Bove, Ruben Providence e Riccardo Ciervo, anche Tommaso Milanese rinnova il suo contratto con il club capitolino, segnale che la società sta guardando proprio al futuro dei suoi gioielli blindandoli, e chissà magari anche in ottica di un’ipotetica formazione di una squadra B (Under 23) da inserire in Serie C, come la Juventus fa già da due anni.

Rinnovo Milanese, il comunicato

“L’AS Roma è lieta di annunciare che Tommaso Milanese ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2024. Il centrocampista, nato a Galatina (LE) il 31 luglio del 2002, è entrato a far parte del settore giovanile giallorosso nel 2016-17. Nella stagione in corso ha collezionato 7 presenze e 3 reti nel campionato Primavera, oltre ad aver esordito in Prima Squadra nel match di Europa League contro il Cluj all’Olimpico”.

