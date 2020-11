Roma: nuovi innesti nel Cska Sofia, avversaria in Europa League

Roma, Alan Pardew è il nuovo direttore tecnico della società bulgara avversaria dei giallorossi in Europa League. Ha già firmato.

È Alan Pardew, inglese, 61 anni, il nuovo direttore tecnico del Cska Sofia. Lo ha annunciato la società bulgara attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale: “Benvenuto nel club dell’esercito mister Pardew” scrivono i bulgari..

”Con la sua vasta esperienza e i suoi contatti – si legge ancora – aiuterà il club nello sviluppo generale e nell’acquisto di nuovi calciatori. Ha già firmato il contratto e iniziato a lavorare immediatamente”.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, il rinnovo è una formalità. Firma prima di Natale

LEGGI ANCHE: Calciomercato Roma, si delinea il quadro dirigenziale: le ultime

Roma, anche le altre si muovono per ruoli dirigenziali

Il tema delle scorse settimana, in casa giallorossa, è stato quello relativo all’arrivo del nuovo direttore sportivo. Dopo diversi nomi venuti fuori, alla fine i Friedkin hanno optato per Pinto, arrivato dal Benfica.

La nomina di Pardew dimostra come ormai, molte società, puntano a irrobustire la propria dirigenza con scelte importanti che possano aiutare il club sotto diversi aspetti. Non solo quello sportivo. Ed è da leggere in questo senso in casa giallorossa la prossima nomina di Scalera che avrà l’arduo compito di prendere in mano la situazione stadio. La più delicata, come abbiamo già spiegato ieri.

LEGGI ANCHE: Roma, il nuovo stadio non sarà a Tor di Valle. Ormai è ufficiale

LEGGI ANCHE: SCALERARoma, la questione stadio passerà nelle mani di Scalera