Roma, un’altra bella notizia: Dzeko torna a disposizione

La Roma è in gran forma e dopo la vittoria sul Parma arriva un’altra bella notizia: tampone negativo per Dzeko che tornerà a disposizione.

La Roma può esultare. Edin Dzeko è guarito: il tampone a cui si è sottoposto oggi ha dato esito negativo e l’attaccante potrà tornare a disposizione dell’allenatore Fonseca. Ad annunciarlo è stato lo stesso attaccante su Instagram

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Roma, è tempo di rinnovi: firma un altro giovane

Roma, Dzeko titolare contro il Napoli?

Durante la sua assenza l’attaccante di scorta Borja Mayoral si è sbloccato, segnando sia in Europa League che in Serie A. Fonseca ha garanzie anche dallo spagnolo ma naturalmente Dzeko tornerà a essere l’attaccante titolare. Borja Mayoral avrà un’altra occasione per farsi valere in Europa League contro il Cluj, poi contro il Napoli tornerà Edin Dzeko per cercare i tre punti in una partita che potrebbe definitivamente proiettare la Roma in zona Scudetto.

Il problema per Fonseca non sarà l’attacco ma la difesa, dove i problemi fisici di Mancini e Ibanez preoccupano non poco in vista del big match del prossimo weekend.

LEGGI ANCHE –>Tiago Pinto, chi è il nuovo general manager dei giallorossi