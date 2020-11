Napoli-Roma, dopo la sconfitta di ieri sera contro il Milan, per Gattuso ci sono anche problemi di formazione. In due lavorano a parte.

Non è sicuramente un buon momento per il Napoli di Rino Gattuso. Ieri è arrivata la sconfitta interna contro il Milan. Oggi, in ottica Roma, il tecnico calabrese deve fare i conti con dei problemi fisici che riguardano Osimhen e Ospina.

L’attaccante, dopo l’infortunio in Nazionale, lavora in palestra e soprattutto è sotto terapia da parte dello staff medico. Così come il portiere, che non ha partecipato alla seduta con i compagni ma ha lavorato all’interno del centro sportivo di Castel Volturno.

Napoli-Roma, Gattuso dovrà fare a meno anche di Bakayoko

Senza dimenticare che il centrocampista, uno degli elementi migliori in questa prima fase di stagione, sarà squalificato dopo l’espulsione rimediata nella gara contro i rossoneri. Gli azzurri quindi saranno per forza di cose rimaneggiati. E la Roma può, anzi deve, approfittarne.

Soprattutto perché Fonseca ha recuperato Edin Dzeko, il tampone negativo di oggi è una notizia attesa come non mai in casa giallorossa. Già giovedì contro il Cluj in Europa League, il capitano potrà essere in campo. Forse non dall’inizio, ma sicuramente il tecnico portoghese lo butterà nella mischia a gara in corso per potergli far ritrovare un po’ di brillantezza.

