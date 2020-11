Roma, il Napoli perde una pedina importante per il prossimo match

Per la Roma è davvero un momento magico, continua la striscia positiva della squadra allenata da Fonseca dopo il successo sul Parma.

Adesso la squadra giallorossa può davvero sognare in grande vista la classifica, che vede Dzeko e compagni non molto lontani dal Milan, primo in classifica. I rossoneri ieri sera hanno offerto una dimostrazione di forza andando a vincere al San Paolo di Napoli contro la formazione di Gattuso. Eroe della serata è stato ancora una volta Ibrahimovic, che continua a fare la differenza con le sue prodezze. Per il Napoli invece è un brutto stop. I partenopei saranno proprio il prossimo avversario della Roma in campionato (giovedì invece si sfida il Cluj in Europa League).

Roma, Napoli senza Bakayoko

Per Gattuso non è un buon momento. Il ko contro il Milan potrebbe incidere a livello psicologico su una squadra che ha le carte in regola per puntare allo scudetto ma che finora ha commesso qualche passo falso di troppo. Per questo motivo il Napoli dovrà vincere a tutti i costi contro la Roma. Mancherà però una pedina importantissima come Bakayoko, equilibratore del centrocampo, che ieri sera è stato espulso e dunque sarà sicuramente squalificato.

