Roma, Villar punzecchia Zaniolo: “Bravo con il pallone tra i piedi ma…”

Roma, simpatico siparietto su Instagram tra Zaniolo e Villar: i due in attesa di ritrovarsi sul campo, si punzecchiano sul social network.

Ancora è presto per rivedere Zaniolo in campo dalle parti di Trigoria. Il talento giallorosso è in fase di recupero dal grave infortunio subito con la Nazionale in Olanda. Nell’attesa però si diverte sui social a pubblicare delle foto.

L’ultima postata da Zaniolo è relativa a Roma-Porto di Champions League, quella che ha visto il giallorosso diventare il più giovane italiano a siglare una doppietta nella massima competizione europea. “Non servono descrizioni” è stato il commento del 22 romanista. Ma la risposta di Villar non si è fatta attendere.

LEGGI ANCHE: Roma, un’altra bella notizia: Dzeko torna a disposizione

Roma, Villar a Zaniolo: “Sei bravo con i piedi ma scarso a Fifa”

Villar ha simpaticamente preso in giro il compagno: “Troppo forte con la palla fra, ma veramente scarso a Fifa”. Non nascondono la loro passione per i videogiochi né lo spagnolo né Zaniolo, che si sono presi in giro in questo modo.

L’attesa però è tanta per rivedere Nicolò ritornare a calcare i terreni di gioco. Senza nessuna fretta però questa volta. I tempi di recupero verranno rispettati tutti per evitare qualsiasi ricaduta. Al momento tutto procedere per il verso giusto. La Roma e la Nazionale lo aspettano a braccia aperte.

LEGGI ANCHE: Napoli-Roma, quanti problemi per Gattuso: la lista degli assenti