Calciomercato Roma: contratto rinnovato, assalto sempre più difficile

Calciomercato Roma, l’obiettivo giallorosso per potenziare la fascia destra era diventato Singo che però ha appena rinnovato il contratto col Torino.

La Roma è in gran forma e tutti i calciatori stanno dando il massimo. Anche in quello che viene reputato l’anello debole, ovvero la fascia destra, Karsdorp e Bruno Peres a turno stanno offrendo delle prestazioni convincenti. Certo, l’impressione è che per competere su livelli ancora più alti servirebbe un rinforzo. Magari un giovane di grande prospettiva. Ecco perché come riportato dal giornalista Nicolò Schira, c’era anche la Roma tra le squadre interessate al laterale del Torino Singo. Classe 2000, Giampaolo gli sta dando fiducia nella squadra granata in questo avvio di stagione. Dotato di grande corsa e di buona tecnica, i giallorossi lo starebbero seguendo con attenzione insieme al Milan.

Calciomercato Roma, Singo rinnova col Torino

Oggi però è arrivata la doccia fredda. Il Torino ha infatti annunciato il rinnovo del contratto del giovane laterale Singo. “Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Wilfried Singo fino al 30 giugno 2023, con opzione di un anno per la stagione successiva”. Il giovane ha così commentato la firma: “Ringrazio il Presidente e il Toro per tutto quello che hanno fatto per me”. A questo punto il presidente Cairo potrebbe alzare ancora di più il prezzo del suo cartellino, soprattutto se il suo rendimento continuerà a essere di alto livello.

