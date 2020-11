Roma, l’esito degli esami: non ci sarà contro il Cluj

By

Roma, Mancini non ci sarà contro il Cluj: risentimento muscolare. Ibanez sarà valutato nelle prossime ore. Out anche Smalling

Mancini non partirà alla volta di Cluj. Lo spiega Angelo Mangiante: per il difensore risentimento muscolare ma nessuna lesione. Non si rischia.

Out anche Smalling, che ha un leggero fastidio al ginocchio sinistro che non gli permetterà di essere delle partita. Per Ibanez invece ci sarà una valutazione nelle prossime ore. Ma la sensazione è che nemmeno lui sarà disponibile.

Roma, Dzeko in gruppo

La buona notizia è che Dzeko si è allenato con il gruppo. L’attaccante bosniaco ha superato il Covid e quindi è tornato a disposizione di Fonseca. Che lo porterà nella trasferta di Europa League e probabilmente lo manderà in campo nel secondo tempo per fargli ritrovare, almeno in parte, il ritmo partita.

