Roma, Dzeko verso il rientro in campo: la situazione

La Roma ha ritrovato Edin Dzeko. Superato il Covid, adesso il centravanti bosniaco progetta il rientro in campo, pronto a riprendersi una maglia da titolare.

Nelle ultime partite il leader dell’attacco giallorosso è rimasto a guardare, frenato dalla positività al Covid. Uno scoglio imprevisto da superare nel corso di questa stagione che vede Dzeko come trascinatore dell’attacco e punto di riferimento nell’esperto tridente di Paulo Fonseca. Ora per lui è tempo di rientrare però in squadra. Ma forse non da subito.

Roma, a Cluj Dzeko potrebbe non esserci

Come spiega Il Corriere dello Sport, è molto probabile che Edin Dzeko non sarà nell’elenco dei convocati per la trasferta in Romania contro il Cluj, che dovrebbe giocarsi con temperature molto rigide. Il bosniaco si è appena ripreso e non si allena con il gruppo ormai da più di due settimane. Ha lavorato a casa, ma è logico che non possa essere nelle migliori condizioni possibili. Per questo motivo è molto probabile che il centravanti torni a disposizione del tecnico per il big match contro il Napoli, magari con qualche allenamento in più nelle gambe. Nel frattempo toccherà ancora a Borja Mayoral guidare l’attacco.

