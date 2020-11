Roma, emergenza difesa: arriva l’esito degli esami anche per Ibanez

Roma, la difesa è in emergenza totale ma quanto meno gli esami a cui si è sottoposto Ibanez hanno escluso delle lesioni muscolari.

In vista del doppio impegno contro Cluj in Europa League e Napoli in campionato, la Roma si trova a fronteggiare una situazione di totale emergenza in difesa. Con l’esito degli esami a cui si è sottoposto Roger Ibanez il quadro degli infortuni in casa giallorossa è ormai completo. Per Ibanez è stato confermato il risentimento muscolare, ma sono state escluse delle lesioni e lo stesso vale anche per Mancini. Motivo per cui i due calciatori, che non partiranno per la Romania, verranno valutati giorno dopo giorno, sperando di recuperarne almeno uno per la partita contro il Napoli.

Roma, anche Smalling è fuori

Con Fazio e Kumbulla fuori perché positivi al coronavirus, in Europa League non ci sarà nemmeno Smalling che ha accusato un leggero fastidio al ginocchio sinistro e sarà valutato giorno per giorno. A questo punto in Europa League appare inevitabile il passaggio alla difesa a quattro. E i centrali dovrebbero essere l’adattato Cristante e Juan Jesus, a meno di sorprese da parte di Fonseca.

