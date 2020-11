Calciomercato Roma, contratto da 5 milioni per Fonseca: la risposta

Calciomercato Roma, Fonseca ha iniziato questa stagione davvero nel migliore dei modi, con un rendimento super sia in serie A che in Europa League.

E ora si sprecano i complimenti all’allenatore portoghese, che è riuscito a costruire davvero un gruppo solido. Il cambio tattico, con la difesa a tre, ha dato ottimi frutti e ora la Roma è una delle squadre che gioca meglio nel nostro campionato. Una sinfonia in campo, quella giallorossa, con il tecnico che è stato capace di valorizzare tutti gli elementi della rosa che ha a disposizione. Se solo a ottobre si vociferava un possibile cambio in panchina, adesso la sua posizione è più solida che mai e del resto Friedkin lo aveva subito rassicurato. In sessanta partite giocate, la sua Roma ha segnato 120 gol. Una media sicuramente invidiabile.

Calciomercato Roma, il futuro di Fonseca

Come spiega Il Corriere dello Sport, la situazione contrattuale di Fonseca lo vede in scadenza alla fine di questa stagione. Con una clausola importante, che potrebbe valere il rinnovo dell’accordo automatico fino al 2022, ovvero la conquista di un piazzamento per la prossima Champions League. Un obiettivo che pare essere alla portata. Anche se non è da escludere che il club possa voler puntare su di lui indipendentemente dal risultato di fine stagione. Un futuro insomma tutto ancora da scrivere.

In ogni caso, Fonseca, secondo sempre quanto riporta il giornale romane, avrebbe ricevuto delle proposte dalla Cina: molti suoi estimatori avrebbero contattato il suo procuratore, Marco Abreu, con contratti di 5milioni di euro all’anno. Ma il portoghese non ha voluto ascoltare nemmeno.

