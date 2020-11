Roma, parla l’agente di Mayoral: “Conquistato dal progetto”

Roma, l’agente di Mayoral ha parlato a Radio Kiss Kiss. Il suo assistito è stato conquistato dal progetto giallorosso. “Grande opportunità”.

Domenica ha trovato il primo gol in Serie A contro il Parma: tocco mancino a battere Sepe e partita spaccata. Mayoral sta conquistando a suon di prestazioni la fiducia di Fonseca. “Costretto” a mandarlo in campo dall’inizio anche in campionato vista l’assenza di Dzeko. Il centravanti spagnolo però si è fatto trovare pronto.

E a tal proposito ha parlato il suo agente, Alejandro Carmano: “La Roma è una grande squadra ed una realtà importante del calcio italiano. Mayoral è stato conquistato dal progetto giallorosso e crediamo che sia un’opportunità importante. Per lui un prestito di due anni”.

Roma, la punta spagnola inizia a lasciare il segno

Non era facile buttare dentro quel pallone domenica. La posizione era defilata e soprattutto, Sepe in uscita, aveva chiuso lo specchio della porta. Ma il centravanti spagnolo è riuscito con il suo mancino a spedire sul secondo palo anticipando quel tanto che è bastato per eludere l’intervento del portiere del Parma. Un bel gol, il primo, ma sicuramente non l’ultimo in Serie A.

Mayoral sta conquistato la fiducia di Fonseca e dei compagni. Soprattutto è un elemento diverso da Dzeko. Attacca maggiormente la profondità e riesce ad allungare la squadra quando serve. Se Fonseca un giorno decidesse di giocare con due punte vicine, allora la coppia sarebbe perfettamente complementare. Maggiori sono le soluzioni tattiche meglio è.

